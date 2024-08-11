СК показал видео ДТП с подростками на каршеринге в Москве
Столичное управление Следственного комитета опубликовало видео ДТП на юго-западе Москвы с подростками на каршеринге, в результате которого погиб один несовершеннолетний.
На кадрах видно, что водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в стену жилого дома. За машиной каршеринга едут полицейские с включенной мигалкой.
Авария произошла 11 августа на улице Южнобутовская в Москве. Для аренды автомобиля подростки использовали чужой аккаунт. В машине, помимо водителя 2009 года рождения, находились еще трое подростков, один из них погиб на месте, остальные двое 2008 и 2011 г. р. были госпитализированы.
Следователи завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодеса — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, сопряженное с оставлением места его совершения.
Машина принадлежит сервису «Ситидрайв». В пресс-службе РБК заявили, что компания проведет проверку после ДТП с их машиной.
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