В Киеве упали обломки беспилотника
Обломки беспилотного летательного аппарата упали в Киеве, сообщает мэр города Виталий Кличко.
По его данным, беспилотник упал на Обуховскую трассу в Голосеевском районе, в результате чего начался пожар, из-за которого полностью сгорел легковой автомобиль. Пожар удалось локализовать.
Украинский телеграм-канал «Суспiльне Киiв» сообщал, что с начала суток, 26 августа, в городе звучала воздушная тревога.
Утром 26 августа в Киеве и в ряде других городов Украины прогремели взрывы. Тогда воздушная тревога звучала на всей территории страны и подконтрольных ей частях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят