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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве упали обломки беспилотника

Кличко сообщил о падении обломков беспилотника в Киеве
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Обломки беспилотного летательного аппарата упали в Киеве, сообщает мэр города Виталий Кличко.

По его данным, беспилотник упал на Обуховскую трассу в Голосеевском районе, в результате чего начался пожар, из-за которого полностью сгорел легковой автомобиль. Пожар удалось локализовать.

Украинский телеграм-канал «Суспiльне Киiв» сообщал, что с начала суток, 26 августа, в городе звучала воздушная тревога.

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Утром 26 августа в Киеве и в ряде других городов Украины прогремели взрывы. Тогда воздушная тревога звучала на всей территории страны и подконтрольных ей частях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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