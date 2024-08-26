В Киеве упали обломки беспилотника

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Обломки беспилотного летательного аппарата упали в Киеве, сообщает мэр города Виталий Кличко.

По его данным, беспилотник упал на Обуховскую трассу в Голосеевском районе, в результате чего начался пожар, из-за которого полностью сгорел легковой автомобиль. Пожар удалось локализовать.

Украинский телеграм-канал «Суспiльне Киiв» сообщал, что с начала суток, 26 августа, в городе звучала воздушная тревога.

Утром 26 августа в Киеве и в ряде других городов Украины прогремели взрывы. Тогда воздушная тревога звучала на всей территории страны и подконтрольных ей частях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.