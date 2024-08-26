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Общество ,  
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В Челябинске отменили шоу с дронами в честь Дня города

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Шоу с участием 700 дронов убрали из программы Дня города в Челябинске после скандала, сообщил «Челябинск. Онлайн» со ссылкой на мэра Наталью Котову.

«Шоу планировалось как подарок Челябинску, горожанам от одного из предприятий, полностью на внебюджетной основе. Принято решение об его отмене», — сказала Котова.

По ее словам, Челябинск и Челябинская область регулярно отправляет грузы, в том числе с дронами на передовую. Сейчас, добавила глава города, городские власти готовят к отправке очередной большой гуманитарный груз для жителей Курской области.

Шоу с беспилотниками анонсировала начальник управления культуры Элеонора Халикова на пресс-конференции, однако уже через несколько часов власти попросили СМИ не анонсировать это шоу, его не включили и в официальную афишу Дня города.

В соцсетях идея вызвала много критики: во «Вконтакте» появилась петиция против шоу дронов в Челябинске, которая набрала уже более 40 тыс. подписей. Советник губернатора Курской области и военный волонтер Роман Алехин также счел неуместным такой показ и предложил Халиковой отправиться в Суджу, чтобы «посмотреть на шоу дронов».

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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что Дни города в регионе должны пройти без салютов и массовых мероприятий. Он попросил «всех глав» внимательно отнестись к безопасности. Утром над регионом сбили девять дронов, четыре человека пострадали.

Ранее от празднования Дней города отказались многие муниципалитеты Башкирии, в юбилей Ростова-на-Дону решили не проводить культурно-массовые и развлекательные мероприятия «в целях безопасности». 

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Теги
дроны День города Челябинск Шоу
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