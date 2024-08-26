На Омском НПЗ заверили, что пожар не повлияет на объемы выпуска

Фото: omsk_vk / VK Фото: om1.ru Фото: om1.ru Фото: omsk_vk / VK

Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) не повлияет на выполнение производственного плана, сообщили РБК в пресс-службе предприятия.

«План по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия», — добавили там.

Днем 26 августа на НПЗ произошел взрыв, после вспыхнул пожар. В пресс-службе завода сообщили о двух пострадавших. Там добавили, что предприятие продолжает работать штатно. ТАСС со ссылкой на региональны главк МЧС пишет, что огонь охватил 1 тыс. кв. м.

Омский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России. Оно принадлежит «Газпром нефти». Это второй пожар на территории завода в этом месяце. Ранее, 1 августа, во вспомогательном помещении на территории ОНПЗ произошло возгорание, его ликвидировали на площади 300 кв. м.