На Омском НПЗ заверили, что пожар не повлияет на объемы выпуска
Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) не повлияет на выполнение производственного плана, сообщили РБК в пресс-службе предприятия.
«План по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия», — добавили там.
Днем 26 августа на НПЗ произошел взрыв, после вспыхнул пожар. В пресс-службе завода сообщили о двух пострадавших. Там добавили, что предприятие продолжает работать штатно. ТАСС со ссылкой на региональны главк МЧС пишет, что огонь охватил 1 тыс. кв. м.
Омский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России. Оно принадлежит «Газпром нефти». Это второй пожар на территории завода в этом месяце. Ранее, 1 августа, во вспомогательном помещении на территории ОНПЗ произошло возгорание, его ликвидировали на площади 300 кв. м.
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