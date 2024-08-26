Омский губернатор заявил о контроле над ситуацией на Омском НПЗ
Ситуация на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) находится под контролем, заявил глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что пожар локализуют сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба.
Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются.
26 августа днем на ОНПЗ произошел взрыв, в пресс-службе Омского НПЗ сообщили РБК, что пострадали два человека и «предприятие работает в штатном режиме».
По данным «112», площадь возгорания составляет 300 кв. м, огнем охвачена установка АВТ-11. NGS55 оценивает площадь пожара в 1 тыс. кв. м. В тушении пожара задействованы 52 специалиста и 15 единиц техники.
Омский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России, принадлежит «Газпром нефти».
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят