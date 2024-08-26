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Общество ,  
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Омский губернатор заявил о контроле над ситуацией на Омском НПЗ

Фото: omsk_vk / VK
Фото: omsk_vk / VK

Ситуация на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) находится под контролем, заявил глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что пожар локализуют сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба.

Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются.

На Омском НПЗ произошел взрыв
Политика
Омский НПЗ

26 августа днем на ОНПЗ произошел взрыв, в пресс-службе Омского НПЗ сообщили РБК, что пострадали два человека и «предприятие работает в штатном режиме».

По данным «112», площадь возгорания составляет 300 кв. м, огнем охвачена установка АВТ-11. NGS55 оценивает площадь пожара в 1 тыс. кв. м. В тушении пожара задействованы 52 специалиста и 15 единиц техники.

Омский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России, принадлежит «Газпром нефти».

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