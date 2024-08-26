Власти рассказали о состоянии раненной при атаке БПЛА в Саратове женщины

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Женщина, пострадавшая при атаке дронов на Саратовскую область 26 августа, находится в тяжелом состоянии. Об этом РБК сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

По данным телеграм-канала Mash, пострадавшая находилась в состоянии клинической смерти, вопрос транспортировки пока не рассматривают, несмотря на неутешительные прогнозы. В материале также говорится, что она жительница саратовского жилого комплекса Volga Sky, в который попали обломки дронов.

Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии утром 26 августа, когда Саратовская область подверглась атакам украинских дронов. Их сбила ПВО, но обломки сбитых беспилотников попали в многоэтажные дома в Саратове и Энгельсе. Оба города находятся более чем в 700 км от границы с Украиной.

Так, повреждения были в жилом комплексе Volga Sky в Саратове и в доме на улице Пушкина в Энгельсе. Также были повреждены четыре частных дома, которые находятся в поселке Прибрежный в Энгельсском районе.

Всего во время атак дронов пострадали четыре человека.