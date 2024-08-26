На Омском НПЗ произошел взрыв

Взрыв произошел на Омском НПЗ, в результате загорелась установка АВТ-11, пишет NGS55. На предприятии сообщили о двух пострадавших. Площадь пожара оценивают в 300–1000 кв. м

Омский НПЗ (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

На Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) произошел взрыв, пишут телеграм-канал «112» и местное издание NGS55. В пресс-службе Омского НПЗ сообщили РБК, что пострадали два человека.

NGS55 пишет о «громком хлопке» в районе Нефтяников, после которого возник пожар на ОНПЗ. По данным «112», площадь возгорания составляет 300 кв. м, огнем охвачена установка АВТ-11. NGS55 оценивает площадь пожара в 1 тыс. кв. м.

Кроме того, издание со ссылкой на региональное МЧС пишет, что спасатели выехали на тушение пожара по адресу предприятия в 14:45 по местному времени (11:45 мск). В тушении задействованы 52 человека и 15 единиц техники.

В пресс-службе ОНПЗ сообщили РБК, что «предприятие работает в штатном режиме». «Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание», — говорится в сообщении.