На Омском НПЗ произошел взрыв
На Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) произошел взрыв, пишут телеграм-канал «112» и местное издание NGS55. В пресс-службе Омского НПЗ сообщили РБК, что пострадали два человека.
NGS55 пишет о «громком хлопке» в районе Нефтяников, после которого возник пожар на ОНПЗ. По данным «112», площадь возгорания составляет 300 кв. м, огнем охвачена установка АВТ-11. NGS55 оценивает площадь пожара в 1 тыс. кв. м.
Кроме того, издание со ссылкой на региональное МЧС пишет, что спасатели выехали на тушение пожара по адресу предприятия в 14:45 по местному времени (11:45 мск). В тушении задействованы 52 человека и 15 единиц техники.
В пресс-службе ОНПЗ сообщили РБК, что «предприятие работает в штатном режиме». «Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание», — говорится в сообщении.
Омский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России, принадлежит «Газпром нефти». В эксплуатацию введено в 1955 году, объем годовой переработки превышает 21 млн т нефти. В частности, на нем производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. По итогам 2021 года выручка предприятия составляла 57,29 млрд руб., чистая прибыль — 10,96 млрд руб. Численность сотрудников превышает 3,7 тыс. человек.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят