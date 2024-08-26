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Политика ,  
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На Омском НПЗ произошел взрыв

Взрыв произошел на Омском НПЗ, в результате загорелась установка АВТ-11, пишет NGS55. На предприятии сообщили о двух пострадавших. Площадь пожара оценивают в 300–1000 кв. м
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Омский НПЗ
Омский НПЗ (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

На Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) произошел взрыв, пишут телеграм-канал «112» и местное издание NGS55. В пресс-службе Омского НПЗ сообщили РБК, что пострадали два человека.

NGS55 пишет о «громком хлопке» в районе Нефтяников, после которого возник пожар на ОНПЗ. По данным «112», площадь возгорания составляет 300 кв. м, огнем охвачена установка АВТ-11. NGS55 оценивает площадь пожара в 1 тыс. кв. м.

Кроме того, издание со ссылкой на региональное МЧС пишет, что спасатели выехали на тушение пожара по адресу предприятия в 14:45 по местному времени (11:45 мск). В тушении задействованы 52 человека и 15 единиц техники.

На территории Омского НПЗ произошел пожар
Общество

В пресс-службе ОНПЗ сообщили РБК, что «предприятие работает в штатном режиме». «Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание», — говорится в сообщении.

Омский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России, принадлежит «Газпром нефти». В эксплуатацию введено в 1955 году, объем годовой переработки превышает 21 млн т нефти. В частности, на нем производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. По итогам 2021 года выручка предприятия составляла 57,29 млрд руб., чистая прибыль — 10,96 млрд руб. Численность сотрудников превышает 3,7 тыс. человек.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Татьяна Киселева Татьяна Киселева
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Яна Баширова
НПЗ Россия Омская область Омск взрыв Газпром нефть Пожар МЧС
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