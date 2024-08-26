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Общество ,  
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Астрономы назвали дату парада из шести планет и Луны

Шесть планет и Луна выстроятся в ряд 28 августа
Фото: Московский планетарий
Фото: Московский планетарий

Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и убывающая Луна выстроятся по одну сторону от Солнца утром 28 августа, сообщает пресс-служба Московского планетария.

«При ясной погоде все шесть планет, кроме Нептуна, Урана, можно будет наблюдать невооруженным глазом. Хотя Меркурий будет отыскать достаточно сложно — его видимость составляет менее часа, он располагается очень низко у горизонта и теряется в ярких солнечных лучах», — говорится в публикации. Увидеть Нептун и Уран можно будет только с помощью телескопа или мощного бинокля, отмечает пресс-служба.

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Небольшие планетарные парады из трех — четырех небесных тел проходят довольно часто. Редкими считаются большие парады, когда в одну линию выстраиваются пять и более планет. Следующий такой парад планет произойдет 28 февраля 2025 года. На вечернем небе соберутся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, а также Юпитер и Марс.

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