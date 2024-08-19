В ожидании «Осетровой луны». Кадры суперлуния над Россией
Период суперлуния (или суперполнолуния) начался на Земле. Ожидается, что пик этого явления, «Осетровую Луну» — сочетание суперлуния и «Голубой Луны», — можно будет наблюдать в 21:26 по московскому времени 19 августа.
Суперлуние — период, на который приходится совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле (перигея). Период — до трех дней. Максимально близкое расстояние — ближе 362 000 км.
В период суперлуния полная Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, если сравнивать с полнолунием при прохождении наиболее удаленной точки — апогея. Разница на глаз не видна, она заметна лишь при сравнении лунных дисков на фотографиях.
Другие суперполнолуния в этом году ожидаются 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.
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