Природный пожар на Домбае потушили
Лесной пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии потушили, сообщила пресс-служба МЧС России.
В ведомстве добавили, что за последние два дня вертолет МЧС Ка-32 сбросил 440 тонн воды. На месте работает наземная группировка в составе 90 специалистов и 20 единиц техники.
Накануне площадь пожара удалось сократить до 5 га.
22 августа в ущелье обнаружили очаг возгорания площадью около 5 тыс. кв. м из-за горения сухостоя и хвои. Позднее площадь пожара выросла до 15 га, всего огонь прошел 263 га. Спасатели эвакуировали 236 человек, в том числе 43 ребенка.
Через два дня, 24 августа, к тушению природного пожара привлекли авиацию: Ка-32 с водосливным устройством совершил 12 сбросов воды по гребню склона.
Из-за пожара в Гоначхирском ущелье на неопределенный срок закрыли туристические маршруты нацпарка. В тушении огня участвовали более 200 пожарных и более 50 единиц техники.
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