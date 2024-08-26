Природный пожар на Домбае потушили

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Лесной пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии потушили, сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве добавили, что за последние два дня вертолет МЧС Ка-32 сбросил 440 тонн воды. На месте работает наземная группировка в составе 90 специалистов и 20 единиц техники.

Накануне площадь пожара удалось сократить до 5 га.

22 августа в ущелье обнаружили очаг возгорания площадью около 5 тыс. кв. м из-за горения сухостоя и хвои. Позднее площадь пожара выросла до 15 га, всего огонь прошел 263 га. Спасатели эвакуировали 236 человек, в том числе 43 ребенка.

Через два дня, 24 августа, к тушению природного пожара привлекли авиацию: Ка-32 с водосливным устройством совершил 12 сбросов воды по гребню склона.

Из-за пожара в Гоначхирском ущелье на неопределенный срок закрыли туристические маршруты нацпарка. В тушении огня участвовали более 200 пожарных и более 50 единиц техники.