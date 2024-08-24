К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиацию
Вертолет МЧС России и более 100 огнеборцев ликвидируют лесной пожар на Домбае в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Для тушения очагов в труднодоступных местах привлекается вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством. Произведено 12 точечных сбросов воды», — говорится в сообщении.
В Гоханчарском ущелье лес горит на 15 га, 263 га — пройдено огнем.
Пожар начался 22 августа на территории Тебердинского национального парка, его площадь составляла 5 тыс. кв.м. В МЧС тогда уточнили, что от места возгорания до поселка Домбай около 7 км, угрозы населенному пункту нет.
Накануне площадь пожара достигла 15 га. МЧС тогда сообщало, что из Гоначхирского ущелья эвакуировали более 200 туристов с детьми.
Огонь распространяется из-за жаркой погоды и порывов ветра. Все маршруты в Домбае и Теберде закрыли на неопределенный срок.
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