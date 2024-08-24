К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиацию

Фото: МЧС России

Вертолет МЧС России и более 100 огнеборцев ликвидируют лесной пожар на Домбае в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Для тушения очагов в труднодоступных местах привлекается вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством. Произведено 12 точечных сбросов воды», — говорится в сообщении.

В Гоханчарском ущелье лес горит на 15 га, 263 га — пройдено огнем.

Пожар начался 22 августа на территории Тебердинского национального парка, его площадь составляла 5 тыс. кв.м. В МЧС тогда уточнили, что от места возгорания до поселка Домбай около 7 км, угрозы населенному пункту нет.

Накануне площадь пожара достигла 15 га. МЧС тогда сообщало, что из Гоначхирского ущелья эвакуировали более 200 туристов с детьми.

Огонь распространяется из-за жаркой погоды и порывов ветра. Все маршруты в Домбае и Теберде закрыли на неопределенный срок.