Группировку «Курск» усилили ракетами и артиллерией

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Группировке российских военных в Курской области передали дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, от оперативного штаба региона поступил 21 запрос, 19 из них уже отработаны. «В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в публикации. В Минобороны подчеркнули, что от группировок, действующих в приграничных Брянской и Белгородской областях, новые запросы не поступали.

Ситуация в приграничных регионах обострилась утром 6 августа, когда украинские военные прорвались в Курскую область. Минобороны 20 августа сообщило о создании группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск». Они отвечают «за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения», пояснил глава ведомства Андрей Белоусов.