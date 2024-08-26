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Военная операция на Украине ,  
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Группировку «Курск» усилили ракетами и артиллерией

Минобороны: группировку «Курск» усилили ракетами и артиллерией
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Группировке российских военных в Курской области передали дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, от оперативного штаба региона поступил 21 запрос, 19 из них уже отработаны. «В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в публикации. В Минобороны подчеркнули, что от группировок, действующих в приграничных Брянской и Белгородской областях, новые запросы не поступали.

Минобороны сообщило о задачах группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск»
Политика
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Ситуация в приграничных регионах обострилась утром 6 августа, когда украинские военные прорвались в Курскую область. Минобороны 20 августа сообщило о создании группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск». Они отвечают «за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения», пояснил глава ведомства Андрей Белоусов.

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