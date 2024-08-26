Мэр: в Саратове людей из пострадавших при атаке ВСУ квартир расселят в гостинице

Саратовцев из пострадавших при атаке дронов квартир поселят в гостинице

Фото: busargin_r / Telegram

В Саратове жильцам пострадавших при атаке беспилотников квартир предоставят номера в гостинице, сообщила мэр города Лада Мокроусова в своем телеграм-канале.

«Жителей высотки на Предмостовой площади, чьи квартиры пострадали в результате атаки беспилотника, расселим в гостинице», — написала она.

Мокроусова добавила, что дом обследуют специалисты, чтобы определить масштабы разрушений для принятия дальнейших решений, касающихся здания.

26 августа утром губернатор Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных средствами ПВО дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Пострадали четверо, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

По словам Бусаргина, дроны «частично» повредили жилой комплекс на Предмостовой площади. Как уточняет издание «164», в Саратове пострадал 38-этажный дом в жилом комплексе Volga Sky. По данным Shot, в случае с Энгельсом речь идет о многоэтажном доме на улице Пушкина, повреждения получили крыша и квартира на верхнем этаже, а также десятки автомобилей на придомовой парковке.