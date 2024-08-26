В Госдуме напомнили об изменениях правил установки камер на дорогах
С 1 сентября 2024 года в силу вступят единые требования по установке средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), наплмнил «РИА Новости» первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
По его словам, новый закон «впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке» фото- и видеокамер, которые фиксируют нарушения ПДД.
Кроме того, теперь решения об установке таких средств фиксации смогут принимать владелец дороги, а также власти региона, по которому она проходит. При этом, согласовывать установку будет необходимо с ГИБДД.
Российский президент Владимир Путин подписал закон о правилах установки дорожных камер в мае 2023 года. Раньше это регулировалось ведомственными актами и положениями, теперь нормы прописаны в федеральном законе.
По документу, стационарные и передвижные средства фиксации можно будет устанавливать только в определенных местах: на пешеходных переходах и перекрестках, аварийно-опасных участках дорог и так далее.
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