В Госдуме напомнили об изменениях правил установки камер на дорогах

С 1 сентября 2024 года в силу вступят единые требования по установке средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), наплмнил «РИА Новости» первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

По его словам, новый закон «впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке» фото- и видеокамер, которые фиксируют нарушения ПДД.

Кроме того, теперь решения об установке таких средств фиксации смогут принимать владелец дороги, а также власти региона, по которому она проходит. При этом, согласовывать установку будет необходимо с ГИБДД.

Российский президент Владимир Путин подписал закон о правилах установки дорожных камер в мае 2023 года. Раньше это регулировалось ведомственными актами и положениями, теперь нормы прописаны в федеральном законе.

По документу, стационарные и передвижные средства фиксации можно будет устанавливать только в определенных местах: на пешеходных переходах и перекрестках, аварийно-опасных участках дорог и так далее.