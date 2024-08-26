 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

В Госдуме напомнили об изменениях правил установки камер на дорогах

Депутат Федяев: с 1 сентября изменятся правила установки камер на дорогах
Сюжет
Новые законы в России

С 1 сентября 2024 года в силу вступят единые требования по установке средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), наплмнил «РИА Новости» первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

По его словам, новый закон «впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке» фото- и видеокамер, которые фиксируют нарушения ПДД.

В Москве допустили фиксацию нарушений ПДД с помощью нейросетей
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Кроме того, теперь решения об установке таких средств фиксации смогут принимать владелец дороги, а также власти региона, по которому она проходит. При этом, согласовывать установку будет необходимо с ГИБДД.

Российский президент Владимир Путин подписал закон о правилах установки дорожных камер в мае 2023 года. Раньше это регулировалось ведомственными актами и положениями, теперь нормы прописаны в федеральном законе.

По документу, стационарные и передвижные средства фиксации можно будет устанавливать только в определенных местах: на пешеходных переходах и перекрестках, аварийно-опасных участках дорог и так далее.

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ГИБДД ПДД нарушения фотовидеофиксация
Материалы по теме
В Москве камеры начнут штрафовать за непристегнутых пассажиров
Общество
В Котельниках установят камеры из-за мигрантов с «Садовода»
Общество
В Москве камеры начали штрафовать за стоянку на «направляющем островке»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
В Госдуме напомнили об изменениях правил установки камер на дорогахОбщество, 05:59
Обломки дронов попали в жилые дома в Саратове и ЭнгельсеПолитика, 05:55
Абхазия назвала признание независимости Россией торжеством справедливостиПолитика, 05:40
Россияне стали чаще и больше давать в долгФинансы, 05:00
Степашин заявил, что России и США «придется» говорить об УкраинеПолитика, 04:50
Основатель Rumble назвал задержание Дурова переходом красной чертыПолитика, 04:45
«Украинская правда» узнала о побеге поддержавшего УПЦ нардепаПолитика, 04:14
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Reuters узнал об отсутствии результата на переговорах Израиля и ХАМАСПолитика, 04:09
«Страна» сообщила о смерти мобилизованного от эпилепсии в КиевеПолитика, 03:34
Telegraph связал будущее Сырского с итогами операции в Курской областиПолитика, 03:26
Глава Сальвадора на фоне задержания Дурова назвал свою страну безопаснойПолитика, 03:16
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУПолитика, 02:43
Алаудинов сообщил о доминировании России по всей линии соприкосновенияПолитика, 02:16
NYT рассказала об охоте Израиля и США на нового лидера ХАМАСПолитика, 01:58