Решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии обусловлено защитой народов этих стран, которые имеют право на самоопределение, заявил «РИА Новости» замглавы абхазского МИДа Одиссей Бигвава.

Он назвал решение "торжеством исторической справедливости" для абхазского народа.

Признание суверенитета Абхазии дало «мощный импульс процессу политического и экономического возрождения» страны, сказал дипломат. По его словам, другие страны-члены ООН, признавшие Абхазию независимым государством, последовали примеру России.

В сентябре 2008 года независимость Абхазии и Южной Осетии признало государство Никарагуа. В 2009 году независимость стран признали Венесуэла и Республика Науру, а в 2018 году — Сирия.

Абхазия в разные годы входила в состав СССР как независимая ССР Абхазия и автономная республика в составе Грузинской ССР. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 16 лет назад — 26 августа 2008 года.

Москва приняла такое решение после «операции по принуждению к миру». Ее начали после того как Грузия в ночь на 8 августа ввела в Южную Осетию войска и начала обстрел Цхинвала из установок «Град». Военные действия продлились пять дней, в результате грузинские войска отступили. Грузия не признает суверенитет Южной Осетии и Абхазии и считает их частью своей территории.