Площадь пожара в Крыму увеличилась до 45 га
Площадь природного пожара в городском округе Феодосия в Крыму увеличилась до 45 га, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
«На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что на месте работают более 380 специалистов и 105 единиц техники, включая два вертолета Ми-8.
О тушении пожара в Крыму в МЧС сообщили 25 августа около 19:00 мск, загорелась сухая растительность. Позже в пресс-службе заявили, что площадь возгорания составила 15 га.
По словам главы республики Сергея Аксенова, из-за распространения пожара на востоке полуострова из СНТ «Рассвет» решили эвакуировать около 100 человек.
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