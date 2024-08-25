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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили о гибели в Краматорске журналиста из Британии

Источник: в Краматорске погиб советник по безопасности Reuters
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

После обстрела по подконтрольному Украине Крамоторске из-под завалов достали тело погибшего журналиста из Великобритании, сообщает Генпрокуратура Украины в телеграм-канале.

По данным ведомства, четверо его коллег и двое местных жителей получили ранения.

ТАСС со ссылкой на источник в Reuters сообщил, что в результате обстрела погиб советник по безопасности журналистов агентства. Собеседник не уточнил, идет ли речь о подданном Великобритании или нет. О том, что погибший был советником по безопасности Reuters, также пишет Financial Times.

Reuters сообщил о ранении своих журналистов в Краматорске при ударе
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Ранее, 25 августа, агентство Reuters сообщало, что при ударе пострадали пятеро сотрудников редакции, еще один пропал без вести. По информации агентства, всего в здании находились шесть сотрудников. Глава Донецкой военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что все они сотрудники Reuters — граждане Украины, США, Латвии и Германии.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Краматорск Генпрокуратура Украины журналист гибель
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