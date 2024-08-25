На Украине заявили о гибели в Краматорске журналиста из Британии
После обстрела по подконтрольному Украине Крамоторске из-под завалов достали тело погибшего журналиста из Великобритании, сообщает Генпрокуратура Украины в телеграм-канале.
По данным ведомства, четверо его коллег и двое местных жителей получили ранения.
ТАСС со ссылкой на источник в Reuters сообщил, что в результате обстрела погиб советник по безопасности журналистов агентства. Собеседник не уточнил, идет ли речь о подданном Великобритании или нет. О том, что погибший был советником по безопасности Reuters, также пишет Financial Times.
Ранее, 25 августа, агентство Reuters сообщало, что при ударе пострадали пятеро сотрудников редакции, еще один пропал без вести. По информации агентства, всего в здании находились шесть сотрудников. Глава Донецкой военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что все они сотрудники Reuters — граждане Украины, США, Латвии и Германии.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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