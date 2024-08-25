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Бандурин подтвердил свою госпитализацию из-за проблем с сердцем

Николай Бандурин
Николай Бандурин (Фото: bandurin62 / VK)

Куплетист и актер Николай Бандурин подтвердил, что попал в больницу из-за проблем с сердцем, сейчас с ним все хорошо, заявил РБК актер.

«Это так, я себя уже нормально чувствую <...> С сердцем были проблемы. <...> Все хорошо», — сказал Бандурин.

Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что актера госпитализировали в Москве. По данным канала, врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма, в ближайшие дни ему предстоит ряд обследований.

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Бандурин родился 11 сентября 1962 года в Ленинграде. В 1986 году он окончил речевое отделение Музыкального училища им. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории.

Вместе с куплетистом Михаилом Вашуковым Бандурин участвовал в телепередачах «Кривое зеркало», «Аншлаг», «Смехопанорама», «Шире круг», «С лёгким паром!» и других.

Бандурин в 2021 году был удостоен звания «Заслуженный артист России».
 

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