Народный артист России Леонид Ремнев умер во время спектакля
В Нижнем Новгороде на 78-году жизни умер актер нижегородского ТЮЗа Леонид Ремнев, это произошло во время спектакля, сообщили в Нижегородском отделении Союза театральных деятелей России.
«Во время спектакля «Васса» Леониду Яковлевичу стало плохо, прибывшая в театр скорая спасти его не успела», — говорится в сообщении на странице отделения союза.
Ремнев окончил Горьковское театральное училище и исторический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. Лобачевского. После чего с 1972 года на протяжении всей жизни служил в Нижегородском ТЮЗе.
В 2002 году ему было присуждено звание Народного артиста России.
Ремнев в 2010 году исполнил эпизодическую роль в фильме «Утомленные солнцем 2: Предстояние». На телевидении он сыграл роль в одной из серий телесериала «Конвой PQ-17» в 2004 году.
Список театральных работ артиста насчитывает около 40 спектаклей. Среди которых «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, где он исполнил роль Пугачева, за что в 2000 году получил премию им. А.С. Пушкина.
Ремнев также был дважды удостоен премии Нижнего Новгорода в 1996 году за роль Арбенина в спектакле «Маскарад» М. Лермонтова и в 2003 году за роль Гаева в спектакле «Вишневый сад» А. Чехова. Кроме того, артист был лауреатом премии им. Н.И. Собольщикова-Самарина. В 2008 году он стал лауреатом V фестиваля-конкурса им. Е. Евстигнеева в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Ивана Коломийцева в спектакле «Последние».
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