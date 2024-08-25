Народный артист России Леонид Ремнев умер во время спектакля

В Нижнем Новгороде на 78-году жизни умер актер нижегородского ТЮЗа Леонид Ремнев, это произошло во время спектакля, сообщили в Нижегородском отделении Союза театральных деятелей России.

«Во время спектакля «Васса» Леониду Яковлевичу стало плохо, прибывшая в театр скорая спасти его не успела», — говорится в сообщении на странице отделения союза.

Ремнев окончил Горьковское театральное училище и исторический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. Лобачевского. После чего с 1972 года на протяжении всей жизни служил в Нижегородском ТЮЗе.

В 2002 году ему было присуждено звание Народного артиста России.

Ремнев в 2010 году исполнил эпизодическую роль в фильме «Утомленные солнцем 2: Предстояние». На телевидении он сыграл роль в одной из серий телесериала «Конвой PQ-17» в 2004 году.

Список театральных работ артиста насчитывает около 40 спектаклей. Среди которых «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, где он исполнил роль Пугачева, за что в 2000 году получил премию им. А.С. Пушкина.

Ремнев также был дважды удостоен премии Нижнего Новгорода в 1996 году за роль Арбенина в спектакле «Маскарад» М. Лермонтова и в 2003 году за роль Гаева в спектакле «Вишневый сад» А. Чехова. Кроме того, артист был лауреатом премии им. Н.И. Собольщикова-Самарина. В 2008 году он стал лауреатом V фестиваля-конкурса им. Е. Евстигнеева в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Ивана Коломийцева в спектакле «Последние».