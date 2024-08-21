Умер постоянный ансамблевый партнер Башмета пианист Михаил Мунтян

Юрий Башмет и Михаил Мунтян (Фото: onyxclassics.com)

Народный артист России, пианист и клавесинист Михаил Мунтян умер в возрасте 88 лет, сообщил РБК художественный руководитель государственного симфонического оркестра «Новая Россия», альтист и дирижер Юрий Башмет.

«Михаила Владимировича Мунтяна вчера похоронили», — сказал Башмет.

По словам музыканта, он играл вместе с Мунтяном всю жизнь. Причину смерти коллеги Башмет не уточнил.

Мунтян окончил Институт им. Гнесиных, в 1962 году стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. Также пианист сотрудничал с Московским камерным оркестром Рудольфа Баршая. Его запись «Искусства фуги» Баха была в 1973 году отмечена Гран-при в Париже.

Мунтян был постоянным ансамблевым партнером Башмета. В 2003 году ему присвоили звание народного артиста России.