Во Львове уволили чиновницу за отказ вставать во время гимна
Сотрудницу Львовской областной военной администрации (ОВА) уволили после отказа встать под гимн во время празднования Дня флага 23 августа, пишут издания «Страна» и Zaxid.
Чиновница сидела на скамейке во время исполнения гимна, а в ответ на замечания показала средний палец, сообщает «Страна».
По данным Zaxid, речь идет о ведущем специалисте отдела информационной политики Львовской ОВА и по совместительству сотрудницы Львовского национального университета им. И. Франко Лидии Токаревой (Данько).
Видео с ее участием опубликовала в социальных сетях местный волонтер. «Объявили, что гимн будет. Все встали и начали петь. Она сидела. Мы руками показывали, чтобы она встала, потому что гимн. Она начала нам смеяться в лицо. Меня это возмутило, и я начала снимать видео, тогда она показала мне средний палец», — приводит слова общественницы Zaxid.
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