Во Львове уволили чиновницу за отказ вставать во время гимна

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Сотрудницу Львовской областной военной администрации (ОВА) уволили после отказа встать под гимн во время празднования Дня флага 23 августа, пишут издания «Страна» и Zaxid.

Чиновница сидела на скамейке во время исполнения гимна, а в ответ на замечания показала средний палец, сообщает «Страна».

По данным Zaxid, речь идет о ведущем специалисте отдела информационной политики Львовской ОВА и по совместительству сотрудницы Львовского национального университета им. И. Франко Лидии Токаревой (Данько).

Видео с ее участием опубликовала в социальных сетях местный волонтер. «Объявили, что гимн будет. Все встали и начали петь. Она сидела. Мы руками показывали, чтобы она встала, потому что гимн. Она начала нам смеяться в лицо. Меня это возмутило, и я начала снимать видео, тогда она показала мне средний палец», — приводит слова общественницы Zaxid.

Руководитель департамента внутренней политики Львовской областной администрации Юрий Горун сообщил изданию, что сразу после скандала женщину уволили. «Такие действия недопустимы не для государственных чиновников, а для украинцев в целом», — сказал он.