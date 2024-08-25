Как и за что задержали Павла Дурова. Эфир телеканала РБК
Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту сразу после приземления его джета. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, преступлениях по статьям о наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, сокрытии преступлений, связанных с педофилией. Как сообщает LCI, обвинения связаны с недостаточной, по мнению властей Франции, модерацией в Telegram и отказах от сотрудничества с властями. Судебное заседание по избранию меры пресечения миллиардеру должно пройти сегодня, 25 августа.
Обсуждаем в эфире телеканала РБК, что грозит Дурову и был ли у Telegram план на случай его ареста.
Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии
Футболист «Зенита» перешел в английский клуб
Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира
«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов