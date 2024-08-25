Как и за что задержали Павла Дурова. Эфир телеканала РБК

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Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту сразу после приземления его джета. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, преступлениях по статьям о наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, сокрытии преступлений, связанных с педофилией. Как сообщает LCI, обвинения связаны с недостаточной, по мнению властей Франции, модерацией в Telegram и отказах от сотрудничества с властями. Судебное заседание по избранию меры пресечения миллиардеру должно пройти сегодня, 25 августа.

Обсуждаем в эфире телеканала РБК, что грозит Дурову и был ли у Telegram план на случай его ареста.