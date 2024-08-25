Медведев пошутил об «армии Дурова» и призвал Макрона бежать из страны

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону уезжать из страны после задержания основателя Telegram Павла Дурова.

«Макрон, немедленно убирайся из Франции! Армия Дурова идет за тобой😂», — написал Медведев в соцсети X.

Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Французские правоохранительные органы подозревают предпринимателя в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству», указывая на недостаточную, по их мнению, модерацию в Telegram и отказ от сотрудничества с властями.

Сейчас основатель мессенджера находится под стражей, в воскресенье ему могут быть предъявлены обвинения, включая терроризм, уточнил телеканал. Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.

Посольство России обратилось к властям Франции за разъяснениями причин задержания основателя Telegram, а также запросило к нему консульский доступ. Однако французские власти пока «уклоняются от взаимодействия», заявили в дипмиссии.