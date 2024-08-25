Кеннеди-младший счел задержание Дурова угрозой свободе слова
Роберт Кеннеди-младший, недавно отказавшийся от участия в выборах президента США, назвал защиту свободы слова после задержания основателя Telegram Павла Дурова актуальной как никогда.
«Франция только что арестовала Павла Дурова, основателя и генерального директора зашифрованной платформы Telegram, не подвергающейся цензуре. Необходимость защиты свободы слова еще никогда не была такой актуальной», — написал Кеннеди-младший в соцсети X.
Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, у силовиков был ордер на обыск. Телеканал TF1 сообщил, что претензии французских властей к предпринимателю связаны с Telegram: «отсутствие модерации и сотрудничества с правоохранительными органами». Правительство считает, что это делает Дурова «пособником в наркоторговле, педофилии и мошенничестве».
Основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы во Франции. 25 августа пройдет судебное заседание по избранию ему меры пресечения.
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