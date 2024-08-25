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Выборы президента США ,  
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Штаб Трампа предупредил о «медовом месяце» популярности Харрис

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Выборы президента США

Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис может подняться на два-три пункта после прошедшего в Чикаго общенационального съезда демократов, заявили в предвыборном штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, передает CNN.

Социолог штаба Тони Фабрицио написал, что ожидает периода «медового месяца» для Харрис, а рост популярности вице-президента США обусловлен «льстивым освещением» Харрис в американских СМИ.

«Мы должны держать руку на пульсе — это опросы в наших целевых штатах. Наша цель — набрать 270», — говорится в сообщении республиканцев.

270 голосов из их общего числа в 538 необходимы, чтобы победить по итогам голосования, намеченного в США на 5 ноября 2024 года.

Согласно одному из последних предвыборных опросов от Gallup (опубликован 22 августа), популярность Харрис в августе выросла на 13 п. п., до 47%, популярность Трампа упала на 5 п. п., до 41%, сообщает Axios. Опрос The New York Times на тот же день тоже показывает преимущество Харрис, хотя и с меньшим разрывом — 47% против 45%.

Вице-президент официально стала кандидатом от демократов на пост главы американского государства. Харрис высказалась о своем конкуренте Трампе. По ее мнению, он «несерьезный человек», но его возвращение в Белый дом будет иметь «чрезвычайно серьезные» последствия, сказала она.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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