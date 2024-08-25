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Задержание Павла Дурова ,  
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Le Parisien узнала условие активации ордера на Дурова

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Задержание Павла Дурова

Выданный властями Франции ордер на основателя Telegram Павла Дурова мог быть активирован только в случае его прибытия на территорию страны. Об этом сообщает Le Parisien.

«Ордер активировался только в том случае, если человек прибыл бы на территорию Франции», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что ордер был выдан жандармерии Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

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Дурова задержали в парижском аэропорту вскоре после приземления самолета 24 августа. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы во Франции по уголовному делу: власти страны считают его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram и сотрудничества с властями. Судебное заседание пройдет 25 августа.

Дуров ранее отмечал, что переехал в Дубай из-за внимания со стороны спецслужб к деталям работы мессенджера. По данным телеканала LCI, Дуров знал, что он нежелательная персона во Франции и не посещал страны Европы, где деятельности Telegram уделяется такое внимание. Собеседник телеканала назвал ошибкой прилет бизнесмена.

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Павел Дуров Франция ордер на арест
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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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