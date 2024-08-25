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Общество ,  
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Apple представит новые iPhone 10 сентября

Apple AAPL Купить

Ежегодная осенняя презентация продукции Apple пройдет 10 сентября, а продажи начнутся 20-го числа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, в этот день компания представит новейшие iPhone, часы и AirPods. Официально сроки еще не объявлены.

Выпуск iPhone 16 имеет очень важное значение для компании, пишет агентство, у которой в последнее время «вяло» идут продажи смартфонов и других устройств. Ожидается, что в четвертом квартале года продажи вырастут примерно на 5% по сравнению с 2023-м.

Однако большую часть продаж прогнозируют на следующий за ним квартал, который совпадает с праздничным сезоном. В это время, ожидают в компании, выручка вырастет на 7%.

Apple анонсировала новый ИИ Apple Intelligence для iPhone и Mac
Экономика инноваций
Фото:Kandinsky

Предположительно, iPhone 16 появятся в продаже 20 сентября. Они будут обладать набором инструментов искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence. В целом телефоны не будут сильно отличаться от прошлогодних моделей.

Большие изменения коснутся часов, наушников и персональных компьютеров: Apple Watch Series 10 будут тоньше, но будут оснащены большими экранами, на средних в линейке AirPods впервые появится шумоподавление, кроме того, компания планирует начать переход своих Mac на процессоры M4 в этом году.

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