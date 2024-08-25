Даванков обратился к Лаврову из-за задержания Дурова во Франции
Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова может иметь политические основания и быть попыткой получить доступ к информации пользователей мессенджера, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди».
«Сейчас его нужно вытаскивать. Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи», — написал депутат в телеграм-канале.
«Французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности», — прокомментировал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Дурова задержали в парижском аэропорту вскоре после приземления самолета, у силовиков был ордер на обыск. Жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram. Судебное заседание пройдет 25 августа, выяснил телеканал LCI.
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