Машина врезалась в ресторан в центре Москвы
В центре Москвы столкнулись два автомобиля, в результате один из них врезался в фасад здания на 1-й Тверской-Ямской улице возле дома № 19, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.
В дептрансе уточнили, что движение в районе ДТП затруднено, на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего выясняются.
Машина врезалась в ресторан Krombacher BeerKitchen около 22:00 мск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу заведения. По ее данным, пострадавших нет, а ресторан продолжает работу в обычном режиме.
В сентябре 2023 года на 1-й Тверской-Ямской улице возле дома № 29 произошло ДТП, в результате которого травмы разной степени тяжести получили пять человек. Водитель, по предварительным данным, был пьян, кроме того, у мужчины не было при себе прав.
По данным дептранса, 21-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и столкнулся с автомобилем такси Ṥkoda Octavia, в котором находились водитель и три пассажира.
ТАСС сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что за рулем Mercedes-Benz был не собственник машины, а работник автосалона, в который ее сдали для диагностики.
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