Умер бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко
Умер журналист, бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко, сообщила ТАСС его дочь Мария Бялко.
«Папа умер вчера вечером», — сказала собеседница агентства.
Точная причина смерти журналиста неизвестна. Бялко был 71 год. По словам дочери журналиста, прощание с ним пройдет 27 августа.
РБК обратился за комментарием к Марии Бялко.
Александр Бялко родился в 1952 году. По образованию был физиком-ядерщиком, получил степень кандидата физико-математических наук. В 1984 году окончил Московский институт журналистики при факультете журналистики МГУ. В клуб «Что? Где? Когда?» он пришел в 1979 году, а покинул его в 2010-м. В 1980-х годах был репетитором будущего ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка по физике.
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