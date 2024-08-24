Умер бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Прощание с журналистом состоится 27 августа. В игру «Что? Где? Когда?» Бялко пришел в 1979 году, он участвовал в передачах более 30 лет

Александр Бялко (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Умер журналист, бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко, сообщила ТАСС его дочь Мария Бялко.

«Папа умер вчера вечером», — сказала собеседница агентства.

Точная причина смерти журналиста неизвестна. Бялко был 71 год. По словам дочери журналиста, прощание с ним пройдет 27 августа.

РБК обратился за комментарием к Марии Бялко.

Александр Бялко родился в 1952 году. По образованию был физиком-ядерщиком, получил степень кандидата физико-математических наук. В 1984 году окончил Московский институт журналистики при факультете журналистики МГУ. В клуб «Что? Где? Когда?» он пришел в 1979 году, а покинул его в 2010-м. В 1980-х годах был репетитором будущего ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка по физике.