Умер один из первых игроков «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов

Один из первых знатоков интеллектуальной программы «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов умер после болезни, сообщается в телеграм-канале телепередачи.

«4 ноября после тяжелой болезни ушел из жизни один из первых знатоков телеклуба «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов», — говорится в сообщении.

Телеигра «Что? Где? Когда?» появилась в 1975 году. Первый выпуск передачи вышел в эфир 4 сентября. Сейчас программа выходит на «Первом канале». Ершов принял участие в игре, которая вышла в эфир 24 декабря 1977 года. В 2001 году он был участником первой игры в XXI веке, а в 2010 году сыграл в сборной разных поколений знатоков.

В игре «Что? Где? Когда?» принимают участие две команды — команда телезрителей и команда знатоков. Зрители задают вопросы знатокам, а знатоки за одну минуту должны найти ответ на поставленный вопрос. Если знатоки правильно отвечают на вопрос, они зарабатывают очко, если неправильно, то очко получают зрители.