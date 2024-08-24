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Военная операция на Украине ,  
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Пашинян поздравил Зеленского и понадеялся на новый уровень сотрудничества

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Военная операция на Украине
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости страны. Телеграмму опубликовала пресс-служба премьера.

«Отношения между Арменией и Украиной основаны на многовековой дружбе и взаимном уважении наших двух народов, которым придан дополнительный заряд активизацией контактов на разных уровнях», — написал Пашинян.

Армянский премьер выразил надежду, что совместные усилия двух стран поспособствуют развитию отношений и «поднятию взаимовыгодного сотрудничества на качественно новый уровень».

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Фото:Grzegorz Jakubowski / KPRP / prezydent.pl

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Армения Никол Пашинян Украина День независимости Украины
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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