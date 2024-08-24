Пашинян поздравил Зеленского и понадеялся на новый уровень сотрудничества

Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости страны. Телеграмму опубликовала пресс-служба премьера.

«Отношения между Арменией и Украиной основаны на многовековой дружбе и взаимном уважении наших двух народов, которым придан дополнительный заряд активизацией контактов на разных уровнях», — написал Пашинян.

Армянский премьер выразил надежду, что совместные усилия двух стран поспособствуют развитию отношений и «поднятию взаимовыгодного сотрудничества на качественно новый уровень».





24 августа 1991 года Верховный совет Украинской ССР принял постановление и акт провозглашения независимости Украины. Эту дату принято считать моментом образования государства.