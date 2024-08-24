Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев

Президент Польши прибыл в Киев в День независимости Украины

Фото: Grzegorz Jakubowski / KPRP / prezydent.pl

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщила его канцелярия в X (ранее Twitter).

«Начался визит президента Анджея Дуды на Украину. В 33-ю годовщину независимости Украины президент Республики Польша примет участие в праздничных мероприятиях», — говорится в сообщении.

Пост сопровождает видео, на котором Дуда выходит из поезда в Киеве. Во время визита президент Польши возложил цветы к Стене памяти павших за Украину.

Детали поездки польского лидера в канцелярии не приводятся.

Как пишет Gazeta.pl, визит Дуды в Киев не анонсировался «по соображениям безопасности». Эта поездка стала пятой с начала военной операции на Украине, отмечает ТСН.

24 августа 1991 года Верховный совет Украинской ССР принял постановление и акт провозглашения независимости Украины. Эту дату принято считать моментом образования государства в современном виде.

Дуда принимал участие в торжественных мероприятиях по этому случаю в 2016 и 2021 годы.