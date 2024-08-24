Президент Польши прибыл в Киев в День независимости Украины
Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщила его канцелярия в X (ранее Twitter).
«Начался визит президента Анджея Дуды на Украину. В 33-ю годовщину независимости Украины президент Республики Польша примет участие в праздничных мероприятиях», — говорится в сообщении.
Пост сопровождает видео, на котором Дуда выходит из поезда в Киеве. Во время визита президент Польши возложил цветы к Стене памяти павших за Украину.
Детали поездки польского лидера в канцелярии не приводятся.
Как пишет Gazeta.pl, визит Дуды в Киев не анонсировался «по соображениям безопасности». Эта поездка стала пятой с начала военной операции на Украине, отмечает ТСН.
24 августа 1991 года Верховный совет Украинской ССР принял постановление и акт провозглашения независимости Украины. Эту дату принято считать моментом образования государства в современном виде.
Дуда принимал участие в торжественных мероприятиях по этому случаю в 2016 и 2021 годы.
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