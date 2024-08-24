Природный пожар на Домбае локализовали
Лесной пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии локализовали, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«Вертолет Ка-32 МЧС России сбросил 195 т воды», — говорится в сообщении.
22 августа в ущелье обнаружили очаг возгорания площадью около 5 тыс. кв. м из-за горения сухостоя и хвои. Позднее площадь пожара выросла до 15 га, всего огонь прошел 263 га. Спасатели эвакуировали 236 человек, в их числе 43 ребенка.
К тушению привлекли вертолет Ка-32 с водосливным устройством, он совершил 12 сбросов воды по гребню склона. Из-за пожара в Гоначхирском ущелье на неопределенный срок закрыли туристические маршруты нацпарка. В тушении огня участвовали более 100 пожарных.
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