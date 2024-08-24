Обрушение стены на припаркованные авто во Владивостоке попало на видео

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Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили, сообщила пресс-служба муниципального центра управления администрации города.

Обрушение произошло у дома № 19 по ул. Славянской. В результате ЧП никто не пострадал.

«По предварительной информации, повреждены семь автомобилей», — говорится в сообщении.

Специалисты учреждения «Содержание городских территорий» приступили к ликвидации последствий аварии. Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что администрация восстановит подпорную стену. Точные причины случившегося назовут после проверки.

«На место происшествия будут направлены кадастровые инженеры, которые точно установят, находится ли подпорная стена в границах придомовой территории. Основная задача мэрии — оперативно принять решение о строительстве новой подпорной стены», — написал глава города.

По словам Шестакова, вопрос о возмещении ущерба решат после установления ответственного за территорию, на которой находилась рухнувшая стена.