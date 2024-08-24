В ИК-19 под Волгоградом допросили персонал после захвата заложников

Фото: Росгвардия

Следователи начали допрашивать работников ИК-№ 19 в Волгоградской области после захвата заложников, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ИК-19 после захвата заложников <...> ведутся допросы работников колонии, а также осужденных», — передает агентство слова собеседника.

Источник добавил, что следователи также устанавливают, каким образом на территорию учреждения попали флаги запрещенных организаций, а у заключенных оказались ножи, ножницы, мобильные телефоны и материалы для взрывного устройства. Кроме того, ведутся проверки на наличие у них запрещенных предметов.

Речь идет о бунте в исправительной колонии в Волгоградской области 23 августа. Тогда заключенные напали на сотрудников ФСИН и взяли в заложники 12 человек.

Все нападавшие были убиты при штурме. Кроме того, погибли четверо сотрудников ведомства, еще восемь человек (четверо работников колонии и столько же заключенных) получили ранения.

Это второй за лето случай бунта заключенных с захватом заложников на юге России. В предыдущий раз шестеро заключенных захватили в заложники двоих сотрудников ростовского следственного изолятора 16 июня. В результате штурма пятеро преступников были убиты, заложники остались живы.