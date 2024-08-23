Пострадавших при захвате ИК-19 под Волгоградом перевели в больницы города

Четверых сотрудников ИК-19 в Суровкино Волгоградской области, пострадавших в результате бунта заключенных, перевели в городские больницы, сообщила пресс-служба региональной администрации.

Ранее они находились в Суровикинской ЦРБ. Как сообщил региональный комитет здравоохранения, двое из них были в тяжелом состоянии, еще двое — средней степени тяжести.

«Один пациент доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 25. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1», — сообщили власти. В администрации добавили, что пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Днем 23 августа четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников ФСИН и четырех осужденных. В результате четверо работников колонии погибли, остальных доставили в больницу. Трое нападавших были осуждены за торговлю наркотиками, еще один — за непредумышленное убийство в ходе драки. По данным телеграм-канала Baza, захватчики утверждали о своей принадлежности к «Исламскому государству» (признано террористической организацией и запрещено в России). При штурме всех нападавших ликвидировали.