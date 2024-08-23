Двое россиян погибли в результате оползня на Пхукете

Оползень на район Карон сошел утром 23 августа, это произошло из-за сильных дождей. Всего погибли девять человек, еще двое пропали без вести

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Двое россиян погибли из-за оползня на Пхукете, сообщает The Phuket Express со ссылкой на властей провинции. Данные о гибели российских граждан подтвердили РБК в российском генконсульстве на острове.

«Поступила информация об обнаружении под завалами разрушенного в результате оползня дома двух тел, которые, предположительно, принадлежат гражданам России. Личности погибших устанавливаются», — рассказали в генконсульстве.

Всего, по данным властей, жертвами оползня, сошедшего в районе Карон, стали девять человек. Помимо россиян погибли граждане Мьянмы и гражданка Таиланда. Все они находились в разрушенных оползнем домах. Еще два человека числятся пропавшими без вести, 19 человек пострадали.

Оползень сошел с холма утром после сильного дождя, который шел с вечера 22 августа. По данным властей, выпало 200 мм осадков, камни и упавшие деревья вынесло на дорогу.