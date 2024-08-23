Двое россиян погибли в результате оползня на Пхукете
Двое россиян погибли из-за оползня на Пхукете, сообщает The Phuket Express со ссылкой на властей провинции. Данные о гибели российских граждан подтвердили РБК в российском генконсульстве на острове.
«Поступила информация об обнаружении под завалами разрушенного в результате оползня дома двух тел, которые, предположительно, принадлежат гражданам России. Личности погибших устанавливаются», — рассказали в генконсульстве.
Всего, по данным властей, жертвами оползня, сошедшего в районе Карон, стали девять человек. Помимо россиян погибли граждане Мьянмы и гражданка Таиланда. Все они находились в разрушенных оползнем домах. Еще два человека числятся пропавшими без вести, 19 человек пострадали.
Оползень сошел с холма утром после сильного дождя, который шел с вечера 22 августа. По данным властей, выпало 200 мм осадков, камни и упавшие деревья вынесло на дорогу.
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