 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Севастополе к пирсу прибило украинский дрон с полным боезарядом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: razvozhaev / Telegram
Фото: razvozhaev / Telegram

Украинский беспилотник с полным боезарядом нашли в воде у пирса в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«К пирсу яхт-клуба «Юг» на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал он.

Территория клуба находится под оцеплением, люди были эвакуированы. Специалисты принимают решение: либо беспилотник подорвут на месте, либо перевезут для уничтожения.

Развожаев сообщил об отражении атаки на Севастополь
Политика
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Ранее, 16 августа, силы ПВО и Черноморского флота отбили атаку на Севастополь. Тогда над акваторией были сбиты три беспилотника. По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, сообщал губернатор.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Севастополь Михаил Развожаев БПЛА
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Материалы по теме
Развожаев сообщил об отражении атаки на Севастополь
Политика
Развожаев показал укрытия от ракетных атак в Севастополе
Политика
Развожаев сообщил о падении частей сбитой ракеты в Севастополе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Путин заслушал доклад Герасимова о противодействии ВСУ в Курской областиПолитика, 14:08
Букмекеры оценили шансы «Спартака» впервые за семь лет победить «Зенит»Спорт, 13:59
В ИК-19 под Волгоградом допросили персонал после захвата заложниковОбщество, 13:58
Зеленский присвоил Сырскому звание генералаПолитика, 13:54
Украина передала России 115 срочников, взятых в плен в Курской области⁠Политика, 13:37
Генконсульство сообщило об установлении личностей погибших на ПхукетеОбщество, 13:27
Welt узнал о встрече властей ЕС по отправке инструкторов на УкраинуПолитика, 13:25
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Участвовавший в Олимпиаде в Париже российский каноист завоевал золото ЧМСпорт, 13:02
В Севастополе к пирсу прибило украинский дрон с полным боезарядомПолитика, 12:59
Матч чемпионата Франции по футболу остановили из-за пожара на стадионеСпорт, 12:51
К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиациюОбщество, 12:40
Зеленский записал обращение вблизи места начала атаки на Курскую областьПолитика, 12:38
Президент Польши прибыл в Киев в День независимости УкраиныПолитика, 12:30
Лукашенко в День независимости Украины пожелал стране «мирного неба»Политика, 12:18