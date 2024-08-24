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Росавиация заявила о совместном расследовании с МАК аварии Ан-2 в Якутии

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Самолет Ан-2 (Фото: СК РФ)

Аварию самолета Ан-2 в Якутии будет расследовать Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Якутского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации, сообщил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.

«Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем», — написал он в телеграм-канале.

Сегодня, 24 августа, около 2:00 мск в районе поселка Солнечный Усть-Майского района в Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесном массиве на склоне горы. Он принадлежит старательской артели «Золото Ыныкчана», отметил Кореняко.

Ан-2 выполнял полет в район села Капитоновка.

По предварительной информации от собственника самолета, на борту находились 14 человек — три члена экипажа и 11 пассажиров. Никто не пострадал, всех доставили в поселок Солнечный.

Росавиация классифицировала инцидент как аварию.

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Ранее утром, в 4:37 мск, МЧС по республике сообщило, что Ан-2 совершил вынужденную посадку в 5 км от поселка Солнечный. Предварительной причиной ведомство назвало отказ двигателя.

Там добавили, что на борту находились восемь пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал. Транспортная прокуратура начала проверку.

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