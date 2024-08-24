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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявлена ракетная опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявлена ракетная опасность, написал врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале, он также призвал жителей проследовать в укрытия.

Ранее Смирнов сообщил, что поздним вечером 23 августа силы ПВО сбили над регионом три ракеты.

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В Курской области боевые действия продолжаются с утра 6 августа. Тогда вооруженные силы Украины предприняли попытку прорваться на территорию региона.

По словам губернатора, к 22 августа из приграничных районов выехали 133 тыс. человек, остаются еще около 20 тыс. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В приграничных районах созданы группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск».

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Курская область ракетная опасность Алексей Смирнов
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