В Курской области объявлена ракетная опасность
В Курской области объявлена ракетная опасность, написал врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале, он также призвал жителей проследовать в укрытия.
Ранее Смирнов сообщил, что поздним вечером 23 августа силы ПВО сбили над регионом три ракеты.
В Курской области боевые действия продолжаются с утра 6 августа. Тогда вооруженные силы Украины предприняли попытку прорваться на территорию региона.
По словам губернатора, к 22 августа из приграничных районов выехали 133 тыс. человек, остаются еще около 20 тыс. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В приграничных районах созданы группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск».
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