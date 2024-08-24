Саперы МЧС уничтожили более 150 боеприпасов в Курской области
В Курской области пиротехники МЧС России уничтожили более 150 боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
По данным МЧС, при обследовании местности в частности нашли боевую часть ракеты «Точка-У», которую запустили вооруженные силы Украины (ВСУ). Специалисты ведомства отыскали все элементы ракеты, вывезли и уничтожили их на специальном полигоне.
Кроме того, пиротехники проверили и очистили от взрывоопасных предметов (ВОП) пути подъезда и подхода к магистральной ветке газопровода. Это позволило начать восстановление газоснабжения населенных пунктов, отметило ведомство.
Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Тогда украинские военные предприняли попытку прорыва на территорию региона.
Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа заявил, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов Курской области. По его словам, к 22 августа из приграничных районов выехали 133 тыс. человек, остаются еще около 20 тыс.
В области действуют режимы контртеррористической операции (КТО) и ЧС федерального характера.
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