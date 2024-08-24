По делу о теракте на Крымском мосту арестовали трейлер

Трейлер, земельный участок и два нежилых помещения попали под арест по делу о взрыве на Крымском мосту в 2022 году, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы и данные открытых источников.

Имущество принадлежит одному из обвиняемых по делу. По данным судебных материалов, речь идет об аресте земельного участка в 1,5 тыс. кв. м и двух небольших помещений. Под ограничения также попал трейлер 2022 года выпуска.

Кому именно из фигурантов дела принадлежит имущество, агентство не уточнило.

Накануне суд арестовал квартиру одного из фигурантов дела. Она расположена в Ульяновске, ее площадь — 63 кв. м, кадастровая стоимость составляет 1,8 млн руб, сообщило агентство. Оно не уточнило, кто именно из обвиняемых по делу владеет жильем.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. Тогда взорвался грузовик, в результате чего обрушились два автомобильных пролета, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по мосту. Погибли четыре человека.

Еще одна атака на Крымский мост произошла 17 июля 2023 года. По данным российских властей, по нему нанесли удар двумя украинскими безэкипажными катерами. Тогда погибли два человека. На автодорожной части моста был разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, также была незначительно повреждена железнодорожная часть.