В Киеве снайпера ВСУ обвинили в работе на Москву из-за удара «Искандером»

Над снайпером украинских Сил специальных операций провели суд на Украине, его обвинили в работе на российские спецслужбы, решение опубликовано на сайте Шевченковского райсуда Киева. Документ был опубликован 4 июля, на него обратило внимание украинское издание «Страна.ua».

«19.11.2023 по месту временного расположения подразделения <...> осуществлен удар ракетой «Искандер-М», в результате чего погибли и получили ранения военнослужащие его подразделения, в т. ч. из числа руководящего состава», — говорится в документе.

В решении суда было сказано, что военнослужащий связывался с российскими спецслужбами через мессенджер Telegram, а деньги ему выплачивали на криптокошелек.

Ему вменяют ч.2 ст. 111 УК Украины (госизмена). Часть вторая этой статьи предусматривает освобождение от уголовной ответственности фигуранта, работавшего на иностранное государство или организацию, если он не совершил каких-либо действий и сообщил властям о «преступном задании» и о связи с иностранными представителями.

В конце июля ФСБ задержала россиянина, который передавал украинской разведке сведения о подразделениях Вооруженных сил России. Связь поддерживалась через мессенджер Telegram.