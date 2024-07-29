ФСБ сообщила о задержании завербованного украинской разведкой россиянина

Фото: пресс-служба УФСБ России по Запорожской области

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, который передавал украинской разведке сведения о подразделениях Вооруженных сил России, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление службы.

Связь поддерживалась через мессенджер Telegram.

«Завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины житель Запорожской области, действуя по их заданию, осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера Telegram сведений в отношении подразделений ВС РФ для последующего нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов», — говорится в сообщении.

Ранее региональное управление Следственного комитета сообщило, что некоторые заказчики терактов, которые происходят в Запорожской области, находятся на Украине.

«Как правило, заказчиками и вдохновителями этих преступлений являются лица, которые находятся на территории Украины, предположительно, из сотрудников спецслужб», — сказал руководитель управления СК по региону Александр Царакаев.

Он добавил тогда, что в суд направлены дела, по которым удалось вычислить трех таких заказчиков. Также в розыск объявлены и четыре координатора терактов в самой Запорожской области.