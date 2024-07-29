 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ сообщила о задержании завербованного украинской разведкой россиянина

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: пресс-служба УФСБ России по Запорожской области
Фото: пресс-служба УФСБ России по Запорожской области

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, который передавал украинской разведке сведения о подразделениях Вооруженных сил России, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление службы.

Связь поддерживалась через мессенджер Telegram.

«Завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины житель Запорожской области, действуя по их заданию, осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера Telegram сведений в отношении подразделений ВС РФ для последующего нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов», — говорится в сообщении.

ФСБ раскрыла подготовку теракта в белгородской мечети
Политика

Ранее региональное управление Следственного комитета сообщило, что некоторые заказчики терактов, которые происходят в Запорожской области, находятся на Украине.

«Как правило, заказчиками и вдохновителями этих преступлений являются лица, которые находятся на территории Украины, предположительно, из сотрудников спецслужб», — сказал руководитель управления СК по региону Александр Царакаев.

Он добавил тогда, что в суд направлены дела, по которым удалось вычислить трех таких заказчиков. Также в розыск объявлены и четыре координатора терактов в самой Запорожской области.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
ФСБ Запорожская область шпион
Материалы по теме
ФСБ предотвратила нападения на церкви и полицейских в Дагестане
Политика
В ФСБ заявили о бегстве подозреваемого в подрыве машины в Москве в Турцию
Общество
Помогавшему ФСБ бизнесмену запросили почти 10 лет за хищения у Минобороны
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Генштаб ВСУ назвал «самый горячий» участок фронтаПолитика, 10:40
Джокович раскритиковал правила на ОлимпиадеСпорт, 10:30
Биткоин достиг максимума июля на фоне заявлений ТрампаКрипто, 10:30
Минздрав Карелии рассказал, какие силы направлены на БеломорканалОбщество, 10:29
Второй заплыв триатлонистов в Сене отменили из-за плохого качества водыСпорт, 10:29
ФСБ сообщила о задержании завербованного украинской разведкой россиянинаПолитика, 10:28
Прорыв дамбы на Беломорканале. ВидеоОбщество, 10:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Губернатор Ленобласти сообщил о ночной атаке беспилотников на регионПолитика, 10:19
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизустьРБК и ГАЛС, 10:18
Туман в Новосибирске, из-за которого задержали более 20 авиарейсов. ВидеоОбщество, 10:15
Британцев призвали готовиться к очередям на границе из-за новых правил ЕСПолитика, 10:11
НДФЛ на продажу золотых слитков вернулся. Как его снизитьPro, 10:07
Крупнейшие фармкомпании сократили выплаты российским врачамБизнес, 10:00
Шесть человек пропали без вести после размытия перемычки на БеломорканалеОбщество, 09:57