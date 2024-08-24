Германия предупредила своих граждан на Украине об атаках

В преддверии Дня независимости Украины 24 августа возможны усиления атак на всей территории страны, особенно в Киеве, сообщил МИД Германии.

В ведомстве также призвали немецких граждан воздержаться от поездок на Украину. Тем, кто находится на ее территории, необходимо срочно покинуть страну.

Ранее аналогичное предупреждение выпустило посольства США в Киеве. Там призвали «следить за новостями местных СМИ, заранее определить места укрытий и использовать их при объявлении воздушной тревоги». Посольство Китая в украинской столицы рекомендовала своим гражданам не приезжать на Украину.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.