Германия предупредила своих граждан на Украине об атаках
В преддверии Дня независимости Украины 24 августа возможны усиления атак на всей территории страны, особенно в Киеве, сообщил МИД Германии.
В ведомстве также призвали немецких граждан воздержаться от поездок на Украину. Тем, кто находится на ее территории, необходимо срочно покинуть страну.
Ранее аналогичное предупреждение выпустило посольства США в Киеве. Там призвали «следить за новостями местных СМИ, заранее определить места укрытий и использовать их при объявлении воздушной тревоги». Посольство Китая в украинской столицы рекомендовала своим гражданам не приезжать на Украину.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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