В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Спустя минуту аналогичный сигнал запустили в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Вскоре губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории региона сбили беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими военными. Спустя две недели, 21 августа, Богомаз сообщил о попытке прорыва в регион диверсантов с Украины. Он заверил, что пограничники и военные отразили атаку.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО. В приграничных районах созданы группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск»
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