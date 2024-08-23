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Военная операция на Украине ,  
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На Украине после столкновения самолета с аистом погиб пилот

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В Хмельницкой области Украины пилот разбился во время учебного полета из-за перекрывшего обзор из кабины аиста, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 22 августа. Два пилота совершали учебный полет на самолете «Л-39», когда ударившаяся о борт птица перекрыла им видимость. Из-за этого один из пилотов решил катапультироваться.

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Фото:Центральное МСУТ СКР

«Из-за небольшой высоты, на которой пилот катапультировался, его парашют не успел полностью раскрыться», — приводит издание слова источника. В результате пилот упал на землю, от полученных травм он скончался на месте.

По словам представителя правоохранительных органов, тот, кто остался в кабине самолета, смог посадить борт.

В конце июля на Украине во время учебного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант Харьковского национального университета воздушных сил.

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Хмельницкая область учебный полет пилот птица
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