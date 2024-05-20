Во Владимирской области пилот разбился на самодельном самолете

Фото: Центральное МСУТ СКР

Во Владимирской области погиб руководитель конструкторского бюро «Сатурн-Авиа» Игорь Буевич, разбившись на самодельном легкомоторном самолете. Об этом пишет местное издание «Зебра ТВ».

Пилот погиб в селе Павловское Суздальского района Владимирской области 19 мая, сообщает СК. По данным следствия, самолетом управлял местный житель 1961 года рождения. Падение самолета произошло сразу после взлета с аэродрома.

Игорь Буевич увлекался созданием легкомоторных самолетов.

Следователи проводят доследственную проверку по ст. 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».