Во Владимирской области пилот разбился на самодельном самолете
Во Владимирской области погиб руководитель конструкторского бюро «Сатурн-Авиа» Игорь Буевич, разбившись на самодельном легкомоторном самолете. Об этом пишет местное издание «Зебра ТВ».
Пилот погиб в селе Павловское Суздальского района Владимирской области 19 мая, сообщает СК. По данным следствия, самолетом управлял местный житель 1961 года рождения. Падение самолета произошло сразу после взлета с аэродрома.
Игорь Буевич увлекался созданием легкомоторных самолетов.
Следователи проводят доследственную проверку по ст. 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования