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Политика ,  
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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обмана таксистом участника СВО

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сообщений о незаконном оформлении кредита на участника специальной военной операции из Ставрополя, сообщает пресс-служба информационного центра ведомства.

В СК уточнили, что информация об этом появилась в СМИ. Так, в апреле 2024 года знакомый военнослужащего, работающий водителем такси, оформил на него «крупный кредит». Для этого злоумышленник воспользовался его мобильным телефоном.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

«До настоящего времени фигурант к ответственности не привлечен, причиненный мужчине ущерб не возмещен», — говорится в сообщении.

По поручению Бастрыкина, глава следственного управления по Ставропольскому краю Игорь Иванов будет должен «принять от пострадавшего заявление, возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования».

В мае ЦБ рассказал, как мошенники обманывают участников военной операции. Злоумышленники используют схему, по которой предупреждают военнослужащих или их родственников о якобы удержанной единовременной выплате и предлагают перевести деньги на «безопасный» счет.

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Теги
Ставропольский край Александр Бастрыкин Следственный комитет кредит таксист
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