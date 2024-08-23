Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обмана таксистом участника СВО

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сообщений о незаконном оформлении кредита на участника специальной военной операции из Ставрополя, сообщает пресс-служба информационного центра ведомства.

В СК уточнили, что информация об этом появилась в СМИ. Так, в апреле 2024 года знакомый военнослужащего, работающий водителем такси, оформил на него «крупный кредит». Для этого злоумышленник воспользовался его мобильным телефоном.

«До настоящего времени фигурант к ответственности не привлечен, причиненный мужчине ущерб не возмещен», — говорится в сообщении.

По поручению Бастрыкина, глава следственного управления по Ставропольскому краю Игорь Иванов будет должен «принять от пострадавшего заявление, возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования».

В мае ЦБ рассказал, как мошенники обманывают участников военной операции. Злоумышленники используют схему, по которой предупреждают военнослужащих или их родственников о якобы удержанной единовременной выплате и предлагают перевести деньги на «безопасный» счет.